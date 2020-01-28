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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 28 січня

28 січня відзначають День захисту даних, метою якого є підвищення обізнаності щодо найкращих методів захисту персональної інформації.

Особливу увагу у цей день приділяють захисту даних в соціальних мережах, адже ця тема є досить актуальною у сучасному світі. Освітній аспект Дня захисту даних значно розширився за останні роки.

Наразі його відзначають в країнах-учасницях Ради Європи, США і Канаді.

Православні християни 28 січня вшановують пам’ять Павла Фівейського, який прожив 113 років. Проте 91 рік він провів на самоті.

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28 січня День ангела відзначають Веніамін, Олена, Гаврило, Іван, Павло, Прохор, Максим, Михайло.

Народні прикмети на 28 січня:

  • як на небі багато зірок, то буде хороший врожай льону;
  • нічні морози вдарять, якщо вдень пройде снігопад;
  • каркають ворони – чекай відлиги;
  • якщо день видасться сильно вітряним, то варто чекати дощового літа;
  • як горобці сидять на деревах і не цвірінькають, то скоро сніжитиме.

Що не можна робити 28 січня:

  • не можна виходити з дому, адже можна легко отримати пристріт. Якщо вже вийшли з дому, то варто взяти з собою оберіг;
  • не варто зустрічатися з недругами і недоброзичливцями, адже можна спровокувати конфлікт.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят, які відзначатимуть в Україні у 2020 році.

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