Warcraft III: Reforged, яка є оновленою версією відеоігри Warcraft III, сильно розчарувала гравців своїми технічними проблемами, а також урізанням деяких речей, які рекламували раніше.

Багато гравців стверджують, що в Warcraft III: Reforged оновили лише моделі персонажів і будівель, а інші елементи залишили практично без змін.

Дехто навіть скаржиться на те, що відеогра у 2020 році виглядає навіть гірше, ніж оригінал, який вийшов в 2002 році.

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Кількість кадрів в секунду постійно просідає навіть на сильних ПК, що говорить про погану оптимізацію. Гравці також звертають увагу на велику кількість багів і старі анімації.

Одним з найбільших ударів для багатьох стала саме кампанія, в якій обіцяли повністю оновити ролики і дати можливість заново пережити вже відому історію у світі Азерота.

Згідно з відгуками гравців, компанія Blizzard прибрала з кампанії навіть ті сцени, які демонстрували під час першої презентації Warcraft III: Reforged.

На сервісі Metacritic оцінка відеоігри на момент публікації становить 2,3 бали з 10 можливих.

До слова, компанія Sony оголосила, що пропустить найбільшу виставку відеоігор E3 у 2020 році.