Через глобальне потепління можуть зникнути популярні сорти вин

Через глобальне потепління можливе зникнення виноробних регіонів у світі.
Коли температура повітря на Землі підвищиться на два градуси – кількість регіонів зменшиться двічі, а на чотири градуси – на 85%.
Таке дослідження провела міжнародна група вчених.
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Під час вивчення 11 сортів винограду для кожного розробили модель, яка здатна передбачити, чи зможе плід адаптуватися до різних кліматичних змін.
Досліджувалися і такі популярні сорти, як: кабарне совіньон, шардоне, мерло, міно-нуар, рислінг.
Найбільше постраждають регіони з теплим кліматом: Італія, Іспанія та Австралія.
Однак вчені відзначають, що деякі сорти винограду зможуть адаптуватися до більш жаркого клімату.
Раніше Факти ICTV писали, що працюючи над довголіттям, вчені змогли продовжити життя черв’яка у 5 разів.