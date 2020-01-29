Через глобальне потепління можуть зникнути популярні сорти вин

Через глобальне потепління можливе зникнення виноробних регіонів у світі.

Коли температура повітря на Землі підвищиться на два градуси – кількість регіонів зменшиться двічі, а на чотири градуси – на 85%.

Таке дослідження провела міжнародна група вчених.

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Під час вивчення 11 сортів винограду для кожного розробили модель, яка здатна передбачити, чи зможе плід адаптуватися до різних кліматичних змін.

Досліджувалися і такі популярні сорти, як: кабарне совіньон, шардоне, мерло, міно-нуар, рислінг.

Найбільше постраждають регіони з теплим кліматом: Італія, Іспанія та Австралія.

Однак вчені відзначають, що деякі сорти винограду зможуть адаптуватися до більш жаркого клімату.

Раніше Факти ICTV писали, що працюючи над довголіттям, вчені змогли продовжити життя черв’яка у 5 разів.

Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences

