Facebook дозволив користувачам приховувати приватну інформацію

Facebook включив всім користувачам інструмент, що дозволяє відв’язати від профілю дані, передані в соцмережу від сторонніх сайтів і сервісів.

Йдеться про активність поза соцмережею (Off-Facebook Activity), наприклад, про використання облікового запису Facebook для авторизації.

Відомості, що передаються стороннім додатком або сайтом, Facebook використовує для персоналізації реклами.

Читайте: Facebook Pay: соцмережа представила нову платіжну систему

Рекламних оголошень після видалення зовнішніх даних не стане менше, але вони будуть менш персоналізовані. Інструкція, як відключити ідентифікатор, тут.

Як пише Mashable, інформація при цьому не видаляється зовсім — її відключають від акаунту, але вона залишається на серверах Facebook.

До словам, Facebook має намір почати платити користувачам за перегляд реклами, яка спровокувала взаємодію з контентом чи покупку на її платформі.

Джерело: Facebook