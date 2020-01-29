PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Календар свят на січень 2020

У січні 2020 року українці відпочиватимуть два додаткових дні завдяки державним святам.

Першим святом буде Новий рік, який припадає на 1 січня, другим – Різдво, яке відзначають 7 грудня.

Читайте: Як зустрічати Новий рік 2020 – традиції святкування

Крім того, в січні 2019 року багато свят і пам’ятних днів, які не отримали статус державних:

  • Святвечір – 6 січня;
  • Старий Новий рік – 14 січня;
  • Хрещення Господнє (Богоявлення) – 19 січня;
  • День Автономної Республіки Крим – 20 січня;
  • День Соборності і Свободи України – 22 січня;
  • Тетянин день – 25 січня;
  • Всесвітній день митниці – 26 січня;
  • День працівника контрольно-ревізійної служби України – 26 січня;
  • Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – 27 січня;
  • День пам’яті героїв Крут – 29 січня;
  • Міжнародний день ювеліра – 31 січня.

До слова, митрополит ПЦУ Епіфаній вважає, що святкування Різдва в Україні можна перенести на 25 грудня, якщо віряни підтримають відповідне рішення

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка