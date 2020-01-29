Колонізація космосу: чи можливе життя на Марсі, Венері та Місяці

Курс на Марс. Через активне сонце, полетіти на червону планету можна раз на 2,5 роки. Унікальні кадри зняв робот-марсіанин. Opportunity – марсоход легенда, що працював на Марсі 15 років. Дослідник, геолог та фотокореспондент – все в одному, він відкрив таємниці червоної планети. Розкопав та опрацював кілька десятків порід. За однією із версій, там колись існувало життя, але після того, як гігантський метеорит розбудив вулкани, вода перетворилася на пару.

Та відсутність води буде далеко не основною проблемою майбутніх колонізаторів. Вчені стверджують, що є джерела, звідки люди зможуть діставати життєво необхідну рідину.

Як виглядатиме перша експедиція людей на Марс, чи зможуть вони пристосуватися до нової планети та що будуть робити на ній – вже зараз експериментують на Землі. Проект Марсонавт у Празі дає перші результати. Вчені знайшли технологію вирощування овочів в екстремальних умовах. Ідея в тому, щоб отримувати рослинну їжу на борту космічного корабля, який прямуватиме до Марса.

Випускник Київського політеху Сергій Якімов пройшов жорсткий відбір для участі в американській програмі колонізації червоної планети Маrs One. Зараз він живе та працює в Америці. У штаті Юта він відвідав базу, де дослідники намагаються відтворити марсіанські умови. Та за яких умов людина зможе витримати марсіанські реалії? Вчені поки роблять розрахунки та припущення.

Мільйон землян на червоній планеті вже за 30 років – не фантастика, а реальність для Ілона Маска. У нього вже проектують поселення на Марсі. Нью-йоркський архітектор Девід Мелод пропонує Маску свою будівлю для майбутніх колонізаторів. За основу матеріалу взяли рослини та базальт – це гірська порода, яка є і на Землі, і на Марсі. Споруди поки проходять тестування та випробування на міцність.

Поки вчені досліджують та розраховують, NASA вже презентувала перший випуск астронавтів, які пройшли підготовку до польоту на Марс. Шість жінок та сім чоловіків зарахували до резерву, згодом з нього зберуть екіпаж для польоту на червону планету.

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Курс на Венеру. Сестра-близнючка Землі подібна розмірами, має таку ж гравітацію, що й наша планета. Але наближаючись до Венери, через хмари не можна побачити її поверхню. Багато сторіч поверхня Венери залишалась загадкою, прихованою під багатошаровими щільними хмарами. У 50-60-х роках вчені були впевнені, що на Венері може бути тропічний клімат, як у Майямі.

Але все виявилося інакше. Хмари навколо Венери складаються зі смертоносної сірки, на поверхні шалений тиск, достатній щоб розтрощити автомобіль. Агресивна пустеля і жодної краплі води. Та найбільшим шоком для вчених стала температура поверхні Венери – до +480 градусів за Цельсієм. Тож висновки, що Венера не придатна для життя – більш ніж логічні.

Та науковці не поспішають ставити крапку. Більше того запевняють, що колонізація Венери може бути навіть реальнішою ніж Марс за рахунок однакової сили тяжіння з Землею та аналогічному тиску і температурі як на Землі на висоті 50-60 км від Венери. Вчені вважають, що там потрібно будувати повітряні міста.

Більше того, Венера може стати не лише населеною, а й прибутковою. Корисні копалини з астероїдів можуть стати надприбутковою справою. Чого вартий лише один астероїд Психея, який ще називають золотим. На цьому космічному тілі, діаметром як відстань від Києва до Вінниці, начебто стільки запасів золота та платини, що можна озолотити всіх мешканців Землі.

Курс на Місяць. Дістатися до супутника можна всього за 9 годин. Нині йде змагання, хто перший колонізує Місяць. США, Росія, Китай та Індія готуються до побудови власних баз на супутнику Землі. Відомий мільярдер та власник компанії Blue Origin Джеф Безос нещодавно представив космічний корабель для місії на Місяць вже у 2024 році. Апарат зможе доправити на супутник Землі людей, транспорт і обладнання для створення водню з льоду, великі запаси якого знайшли у місячних кратерах.

Утім, битва за Місяць пов’язана насамперед з унікальним ізотопом, якого там мільйони тонн, а на Землі немає. Гелій-3 – термоядерне пальне, з якого можна отримувати чисту атомну енергію. Одна тонна гелія-3 на Землі коштує більше $50 млрд. Його енергетична ефективність в рази вища за уран, а радіоактивність дорівнює нулю.

За оцінками експертів, колонізація Місяця – найреальніший на сьогодні проект. Втім, якщо там і створять бази, то швидше для отримання надприбутків, а не для життя. Для життя вчені мають надію знайти нові екзопланети. За останні 2 роки космічний апарат NASA Tess відшукав 7 землеподібних планет, на яких ймовірно є вода, а відтак і життя. Але на більшості з них надто велика температура.

Хоча є одна планета із сузір’я Гідри, де може бути цивілізація подібна земній. Там невелика мінусова температура. Відстань до цих зірок – десятки світлових років, приблизно 76 тис. Зараз подолати такі відстані здається неможливим, але технічний прогрес йде шаленими темпами. Тому подорожі людини до інших галактик – питання часу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що вперше в історії у відкритий космос вийшли дві жінки-астронавтки.