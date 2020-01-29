Ціна якості або на чому не варто економити під час купівлі LED-світильників

Світлодіодні світильники вже кілька років є найпопулярнішим вибором споживачів. Вони економічні, довговічні, безпечні, представлені в продажу в більшій кількості варіантів. LED-лампи не мерехтять, не завдають шкідливого впливу на очі людини та здоров’я в цілому.

Вони не містять небезпечних компонентів (наприклад, ртуті), не вимагають частої заміни. До асортименту моделей входять світильники з різними параметрами – потужністю, силою світлового потоку, температурою, різних форм й з різним цоколем. Здавалося б, це дійсно ідеальні джерела світла.

Але така кількість переваг і велика популярність роблять LED-світильники предметом, що вимагає ретельного вивчення перед купівлею. Хочете освітити прибудинкову територію?

Світлодіодні світильники купити можна для цього в різному виконанні, також як і прилади для використання в приміщеннях. Але є і такі моделі, від придбання яких краще відмовитися. Які світлодіодні світильники краще не купувати?

Найменш ефективні моделі

Серед всіх доступних варіантів світильників є такі, від яких краще відмовитися через їх невелику ефективність. Платите ви багато, а результат не радує. Якість ламп в таких світильниках безпосередньо залежить від діодів, які входять в конструкцію. Як показує досвід, найбільш неефективними є прилади з білими світлодіодами.

Такі лампи найчастіше покриті люмінофором для забезпечення яскравого білого світла. Вони мають менший за тривалістю термін використання, ніж моделі з одним більш потужним діодом або конструкції з декількома елементами синього спектра.

Уважно вивчіть лампи

За практично однакову ціну LED-лампи можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Одна з головних причин купівлі пристроїв цього типу – можливість заощадити за рахунок тривалої експлуатації і малого енергоспоживання. Неякісний матеріал виготовлення лампи не дозволить втілити таку мрію.

За можливості вивчіть особливості конструкції приладу. Радіатори з кераміки або пластику є менш ефективними і довговічними, ніж аналоги з алюмінію. Якщо є вибір – віддайте перевагу саме моделі з алюмінієвим охолоджувачем. На тепловідвід впливає і кількість прорізів в радіаторі – чим їх менше, тим менш ефективними виявляються лампи (вони швидко перегріваються і виходять з ладу).

На жаль, побачити всі ці нюанси під час купівлі лампи не можливо – залишається лише сподіватися на чесність виробника та ім’я бренду, відгуки про продукцію інших споживачів і не боятися переплатити 10-20 грн.

Не економте під час купівлі

На ефективність LED-ламп впливає багато факторів. Їх довговічність, економічність, безпека залежать від якості кожного елемента конструкції. Так, вибираючи лампу, варто вивчити блок живлення приладу – він повинен відрізнятися відповідним коефіцієнтом потужності. Якщо цей показник нижче 0,9 – пристрій швидко перегорить і його потрібно буде замінити, а це – додаткові витрати.

Читайте: Світлодіодні прожектори – новий та сучасний спосіб освітлення вулиць

Про що ще варто знати? Дивіться на колбу – вона повинна бути виконана з міцного скла. Матові лампи менш ефективні, ніж прозорі, тому якщо вибір не є принциповим – віддайте перевагу виробам зі звичайного безбарвного скла.

Які лампи точно не варто купувати? Занадто дешеві вироби невідомого походження. Пам’ятайте, на кожну LED-лампу повинна надаватися гарантія. Якщо такий прилад вийде з ладу раніше заявленого виробником терміну – лампу можна буде безкоштовно замінити в місці купівлі.

Хочете заощадити? Робіть це правильно, не нехтуючи якістю ламп, а вибираючи вигідні пункти реалізації світильників і лампочок. Так, оптимальним способом скоротити витрати є онлайн-шопінг. Дивіться пропозиції на сайті evrosvet.com.ua.

До слова, раніше ми писали про п’ять основних факторів, на які треба звернути увагу під час вибору зручного ліжка.