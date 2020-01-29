29 січня – День апостола Петра, який був одним із найближчих до Ісуса.

В Україні у цей день вшановують пам’ять Героїв Крут. 29 січня 1918 року неподалік залізничної станції Крути, що розташована за 130 км на північний схід від Києва, 300 студентів вступили нерівний бій із більшовицькими військами, чисельність яких налічувала близько 5 тис. Бій тривав п’ять годин. Тоді у полон захопили та розстріляли 28 юнаків. Ціною свого життя вони зупинили наступ ворога на два дні. Полеглих студентів поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати з 2007 року після підписання відповідного указу.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

У світі 29 січня відзначають День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни. Саме у цей день у 1985 році була підписана Делійська декларація, ключовою метою якої є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, усунення самої загрози ядерної війни.

Глави держав та урядів Індії, Греції, Мексики, Аргентини, Танзанії та Швеції першими підписали цей документ.

Іменини сьогодні у Петра, Максима, Неоніли, Івана, Георгія, Нестора та Зосима.

Прикмети на 29 січня:

Якщо напередодні Петра ніч місячна – літо буде урожайним.

Якщо похмура – до неврожаю та пошесті на худобу.

Мороз на Петра – літо буде спекотним.

Заметіль 29 січня – до дощового літа.

Розсілися на снігу гуси чи качки і махають крилами – на відлигу.

Пес качається в снігу – теж до потепління.

Що не можна робити 29 січня:

З будинку не можна виносити сміття – щоб не винести щастя.

Прання цього дня вважається великим гріхом.

Нагадаємо, Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 202о рік.