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Факти / Lifestyle

Якого числа Прощена неділя в 2020 (ДАТА)

Перед першим днем Великого посту відзначається Прощена неділя 2020. Число змінюється залежно від дати Великодня. Тож коли Прощена неділя в 2020 році? Цього року свято випадає на 1 березня.

З давніх-давен вважалося, що якщо в цей день люди не пробачать один одного – дотримуватися посту не буде жодного сенсу.

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За традиціями, аскетизм і позбавлення можуть бути не зарахованими, якщо не попросити вибачення і не пробачити інших. Необхідно підійти до всіх, перед ким є провина, попросити пробачення і пообіцяти не повторювати минулих поганих вчинків.

Насамперед необхідно вибачитися перед близькими – родичами та друзями, а також перед тими, хто покинув наш світ. Вважається, що це допоможе підготувати душу і розум до Великого посту.

На сповіді з відпущенням гріхів віряни шляхом прохання про прощення один в одного очищають серце і душу. Потім вони зустрічають Великдень – день, коли воскрес Ісус Христос.

Раніше Факти ICTV писали, які є прикмети і заборони у високосний рік 2020.

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