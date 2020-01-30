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Факти / Lifestyle

Без очей і з гігантською головою. Моторошний улов рибалки налякав мережу

Рибалка витягнув з води морську істоту з щупальцями, схожими на восьминога.

У слизової істоти гігантська голова, а на місці очей дихальний отвір.

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Знахідка здається маленькою, бо вона не більше ширини двох дощок з дерева.

У коментарях глядачі припустили, що це може бути скат зі спотворенними крилами.

– Що це за істота? Яке чудовисько! Схожий на восьминога, – написали глядачі.

@natalie1526n#whatisthat #wtf #fyp #animal #ocean #nyc #atlanticocean #coneyisland #fishing♬ Apocalyptic ASMR – kiyohshi


Раніше Факти ICTV писали, що в Індонезії риба проштрикнула наскрізь шию 16-річному хлопцю.

Джерело: Natalie1526n

Фото: Natalie1526n

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