Чоловіки і жінки однаково орієнтуються в просторі – дослідження

Група вчених з університету Лимерика довела, що орієнтування в просторі – завдання, з яким чоловіки та жінки справляються з однаковим успіхом.

Раніше у наукових колах існувала теорія про те, що чоловікам така навичка дається простіше. Нове дослідження дозволяє її спростувати.

Уміння подумки обертати об’єкти і змінювати кут зору прийнято пов’язувати з більш високим рівнем інтелекту і кращими здібностями в галузі точних наук і технологій (STEM).

Тож висновки дослідження вчених з університету Лимерика дозволяють зайвий раз показати, що інтелектуальний розвиток не залежить від статі.

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Щоб вивчити зв’язок біологічної статі з умінням орієнтуватися в просторі, дослідники попросили добровольців пройти тест на уявне обертання.

Уявне обертання – це здатність уявити обертання двомірних і тривимірних фігур, завдяки якій ми вчимося пізнавати змінені предмети.

В рамках тесту випробовувані порівнюють два тривимірних об’єкта (або букви), частина з яких повернута, і визначають, в якому з варіантів відповіді зображена та ж фігура.

Ось приклад такого тесту:

Чоловіки, які брали участь в експерименті, справлялися із завданням довше встановленого вченими терміну, тобто жодних особливих умінь або талантів вони не показали.

Також вчені помітили, що чоловіки та жінки по-різному підходили до вирішення завдання, досягаючи в кінцевому рахунку одного і того ж результату.

Дослідники зібрали для участі в експерименті сто студентів і випускників університету Лимерика. В середньому вік добровольців становив 23 роки.

Раніше вчені провели експеримент, хто краще вирішує складні завдання.

Джерело: Medicalxpress