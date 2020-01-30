Чоловіки і жінки однаково орієнтуються в просторі – дослідження

Група вчених з університету Лимерика довела, що орієнтування в просторі – завдання, з яким чоловіки та жінки справляються з однаковим успіхом.
Раніше у наукових колах існувала теорія про те, що чоловікам така навичка дається простіше. Нове дослідження дозволяє її спростувати.
Уміння подумки обертати об’єкти і змінювати кут зору прийнято пов’язувати з більш високим рівнем інтелекту і кращими здібностями в галузі точних наук і технологій (STEM).
Тож висновки дослідження вчених з університету Лимерика дозволяють зайвий раз показати, що інтелектуальний розвиток не залежить від статі.
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Щоб вивчити зв’язок біологічної статі з умінням орієнтуватися в просторі, дослідники попросили добровольців пройти тест на уявне обертання.
Уявне обертання – це здатність уявити обертання двомірних і тривимірних фігур, завдяки якій ми вчимося пізнавати змінені предмети.
В рамках тесту випробовувані порівнюють два тривимірних об’єкта (або букви), частина з яких повернута, і визначають, в якому з варіантів відповіді зображена та ж фігура.
Ось приклад такого тесту:
Чоловіки, які брали участь в експерименті, справлялися із завданням довше встановленого вченими терміну, тобто жодних особливих умінь або талантів вони не показали.
Також вчені помітили, що чоловіки та жінки по-різному підходили до вирішення завдання, досягаючи в кінцевому рахунку одного і того ж результату.
Дослідники зібрали для участі в експерименті сто студентів і випускників університету Лимерика. В середньому вік добровольців становив 23 роки.
Раніше вчені провели експеримент, хто краще вирішує складні завдання.
Джерело: Medicalxpress