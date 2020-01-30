30 січня в Україні відзначають День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Органи соціально-психологічної та виховної роботи ЗСУ є невід’ємною частиною цілісного військового організму.

Їхнє завдання полягає у підтримці військової дисципліни, організації морально-психологічного забезпечення життєдіяльності війська. Також вони відповідають за профілактику правопорушень в армійському середовищі.

Іменини 30 січня святкують Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло.

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Також 30 січня відзначають день Антона. Здавна вважалося, що у цей день половина зими залишилася позаду, але попереду ще були лютневі холоди.

Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи довшому світловому дню і сонячному світлу.

Народні прикмети на 30 січня:

Якщо весь день була відлига – чекайте ранньої весни.

Йде сніг – прикмета до того, що весна буде пізньою.

Якщо на Антона тепла погода, то наступного дня будуть сильні морози.

Якщо сонце з’явилося тільки опівдні, то варто чекати ранньої весни.

Що не можна робити 30 січня:

Жінкам не можна в’язати і прясти, готувати сочевицю і боби, щоб діти на кір не хворіли і щоб не провокувати віспу, виразку і чуму.

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