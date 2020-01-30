30 січня в Україні відзначають День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Органи соціально-психологічної та виховної роботи ЗСУ є невід’ємною частиною цілісного військового організму.
Їхнє завдання полягає у підтримці військової дисципліни, організації морально-психологічного забезпечення життєдіяльності війська. Також вони відповідають за профілактику правопорушень в армійському середовищі.
Іменини 30 січня святкують Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло.
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Також 30 січня відзначають день Антона. Здавна вважалося, що у цей день половина зими залишилася позаду, але попереду ще були лютневі холоди.
Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи довшому світловому дню і сонячному світлу.
Народні прикмети на 30 січня:
- Якщо весь день була відлига – чекайте ранньої весни.
- Йде сніг – прикмета до того, що весна буде пізньою.
- Якщо на Антона тепла погода, то наступного дня будуть сильні морози.
- Якщо сонце з’явилося тільки опівдні, то варто чекати ранньої весни.
Що не можна робити 30 січня:
Жінкам не можна в’язати і прясти, готувати сочевицю і боби, щоб діти на кір не хворіли і щоб не провокувати віспу, виразку і чуму.
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