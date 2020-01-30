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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 30 січня

30 січня в Україні відзначають День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Органи соціально-психологічної та виховної роботи ЗСУ є невід’ємною частиною цілісного військового організму. 

Їхнє завдання полягає у підтримці військової дисципліни, організації морально-психологічного забезпечення життєдіяльності війська. Також вони відповідають за профілактику правопорушень в армійському середовищі. 

Іменини 30 січня святкують Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло.

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Також 30 січня відзначають день Антона. Здавна вважалося, що у цей день половина зими залишилася позаду, але попереду ще були лютневі холоди. 

Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи довшому світловому дню і сонячному світлу. 

Народні прикмети на 30 січня: 

  • Якщо весь день була відлига – чекайте ранньої весни.
  • Йде сніг – прикмета до того, що весна буде пізньою.
  • Якщо на Антона тепла погода, то наступного дня будуть сильні морози.
  • Якщо сонце з’явилося тільки опівдні, то варто чекати ранньої весни.

Що не можна робити 30 січня: 

Жінкам не можна в’язати і прясти, готувати сочевицю і боби, щоб діти на кір не хворіли і щоб не провокувати віспу, виразку і чуму.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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