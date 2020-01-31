PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 31 січня (КАРТА)

У п’ятницу, 31 січня, на Заході очікується мокрий сніг з дощем та до +5° вдень.

Водночас на півдні України буде сонячно до +7°.

Температура повітря на заході країни становитиме +3-6° вдень і 0 та -1° вночі. Мокрий сніг очікується у всіх областях.

На сході країни без опадів, температура вдень коливатиметься від +3° до +6°.

Читайте: До +7 та мокрий сніг: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

У Києві 31 січня очікується мокрий сніг, температура вдень +2-4°, вночі -1-1°.

Погода на 31 січня в Україні

Раніше Факти ICTV писали, чому в Україні може зникнути зима.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка