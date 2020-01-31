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Факти / Lifestyle

Штучний інтелект вперше в світі розробив ліки

Уперше в світі штучний інтелект розробив медикамент для лікування обсесивно-компульсивного розладу (присутність повторюваних, стійких, небажаних і нав’язливих думок).

Японська фармацевтична компанія Sumitomo Dainippon Pharma використовувала систему, яка автоматично аналізувала генетичні дані пацієнтів та знаходила молекули, які можуть бути використані у новому медикаменті.

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Нове з’єднання, яке було розроблено для лікування обсесивно-компульсивного розладу, було виявлено за допомогою системи штучного інтелекту Exscientia, що базується в Оксфорді.

Перший медикамент мають протестувати на людях. Він вважається великим досягненням у сфері медицини.

Раніше Факти ICTV писали, що штучний інтелект написав ідеальну пісню для Євробачення.

Джерело: The Telegraph

Фото: Pixabay

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