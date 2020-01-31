Спортивні годинники в ДЕКА – стиль, функціонал і зручність

Наручний годинник – це популярний аксесуар , який робить образ завершеним, а також спрощує життя власнику. Пристрої не тільки дають можливість дізнатися час, моделі з лінійки Sport укомплектовані корисними функціями , незамінними під час занять фітнесом , турпоходів, дайвінгу та ін. Вибираючи спортивний годинник в ДЕКА , клієнти купують якість і надійність. В нашій колекції представлені моделі виключно від відомих виробників , що підтверджується офіційною гарантією. Завдяки великому вибору відповідний годинник для себе підбере кожен!

Особливості спортивних годинників

Аксесуари з лінійки Sport підходять людям, які віддають перевагу активному ритму життя. При виборі моделей відштовхуйтесь від таких факторів:

Ремінець . Важливо, щоб матеріал браслета або ремінця не натирав руку. Ми пропонуємо металеві, шкіряні, нейлонові і інші моделі.

Стійкість корпусу. Чим він міцніший, тим довше прослужить годинник. Це важливо при важких фізичних навантаженнях, коли є ризик пошкодити корпус.

Вага моделі. Навіть кілька додаткових грам можуть викликати серйозний дискомфорт під час занять спортом, так що оптимальним вибором будуть полегшені моделі.

Показник водонепроникності. Цей параметр виходить на перший план для людей, що займаються плаванням або дайвінгом. Але навіть для тренувань і активного відпочинку краще брати годинник з водонепроникним корпусом , адже це захистить аксесуари від бризок і дощу.

Тип механізму. Шанувальникам класики сподобаються механічні моделі. Електронні або кварцові годинники не бояться падінь і зручніше в експлуатації, але вони не такі довговічні.

Набір опцій. Моделі з лінійки Sport не просто показують час. Барометр, висотомір, глибиномір – це лише частина можливостей таких пристроїв.

Крім того, спортивно-туристичні годинники відрізняються і іншими параметрами: матеріалом скла, особливостями індикації, дизайном тощо. Важливо, щоб аксесуар вам сподобався. Вибирайте годинник під себе, адже такі пристрої стануть незамінним доповненням образу власника.

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