Як змінювалися українські хіти з 2000 до 2020 року

Музика — це еліксир для душі та невід’ємна частина нашого життя. Вона відкриває нові кордони у світогляді людини, допомагає висловлювати свої почуття і доносити їх до інших людей.

Так, як змінюється і розвивається наш світ, змінюється і музика. В українському музичному просторі виникло безліч хітів з 2000 до 2020 року. Деякі з них звучали зовсім не довго і вирушили в забуття, але є й ті, які надовго запам’яталися меломанам і залишили свій слід в історії музкультури.

Пропонуємо ще раз згадати, як змінювалися українські хіти з 2000 до 2020, за допомогою добірки від Фактів ICTV.

Океан Ельзи — Відпусти (2000)

Пісня одразу після презентації однойменного відеокліпу побила всі рекорди з трансляції на радіо і телебаченні. Її замовляли як привітання, крутили на вечірках, наспівували перехожі, а фанати просто ридали під ліричні мотиви пісні.

Плач Єремії — Вона (2001)

Композиція була написана трохи раніше, але найбільшу популярність вона здобула саме цього року. Слова і мелодія, які легко запам’ятовуються, дозволили їй масово поширитися серед населення. Найбільш часто пісню виконують під гітару під час посиденьок біля вогнища, а також на весіллях і корпоративах.

Вєрка Сердючка — Гоп-Гоп-Гоп (2002)

Відомий український гуморист Андрій Данилко під псевдонімом Вєрка Сердючка вперше заспівав, представивши публіці пісню Гоп-Гоп-Гоп. Ця жартівлива і неймовірно оптимістична композиція відразу припала до душі практично всім, що принесло їй визнання і перше місце в топ-рейтингу протягом декількох тижнів.

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Скрябін та Ірина Білик — Мовчати (2003)

З-під пера фронтмена гурту Скрябін Андрія Кузьменка вийшов не один хіт, але в 2003 році меломанам найбільше полюбилася спільна з Іриною Білик повільна і романтична композиція Мовчати. Кліп, знятий на цю пісню, переглянуло майже все населення країни, адже його транслювали на всіх музичних каналах.

Руслана — Дикі танці (2004)

Ця запальна та енергійна пісня стала не тільки топ-хітом, а й принесла Руслані перемогу на Євробаченні. Після перекладу пісні англійською мовою і випуску однойменного альбому Wild dances вона отримала приз World Music Awards, а альбом став найбільш продаваним в світі.

Друга ріка — Так мало тут тебе (2005)

Після прем’єри треку на одному з вітчизняних музичних каналів він миттєво став хітом. Понад 20 радіостанцій взяли його в свою ротацію. Загалом цей супер-хіт протримався на вершині українського хіт-параду 32 тижні.

Олександр Пономарьов — Я люблю тільки тебе (2006)

Безсумнівним хітом стала романтична і чутлива композиція Я люблю тільки тебе від “золотого голосу” України Олександра Пономарьова. Її переспівували на вечірках, присвячували один одному закохані і, звичайно, крутили всі радіостанції.

С.К.А.Й. і Гайтана — Не йди (2007)

Ця композиція в стилі поп-рок буквально зачарувала українців своєю мелодією, ставши лідером в хіт-парадах протягом багатьох тижнів. Та що тут сказати, пісня і сьогодні є не менш популярною.

Потап і Настя — На районі (2008)

Кожна пісня цього дуету практично відразу ставала хітом. Так сталося і з композицією На районі, кліп якої на YouTube зібрав рекордні 20 млн переглядів.

Океан Ельзи — Я так хочу (2009)

Знову верхні рядки хітів зайняв легендарний український рок-гурт Океан Ельзи з новою композицією Я так хочу. Вона посіла першу сходинку чартів, ставши улюбленим синглом серед меломанів.

Іван Дорн — Стицамен (2010)

На сцену українського шоу-бізнесу увірвався молодий виконавець, колишній учасник гурту Паранормальних Іван Дорн зі своєю неординарною сольною програмою. Його пісні, як з кулемета, виходять одна за одною, стаючи хітами і лідерами чартів. Одним з найбільш яскравих творінь цього співака у 2009 році став Стицамен, який підкорив серця і надовго увійшов в пам’ять багатьох слухачів.

Потап і Настя — Чумачечая весна (2011)

Черговий мегахіт з оновленого репертуару найвпізнаванішого на території України і всього пострадянського простору гурту. Підкоривши вершини хіт-парадів, пісня змогла протриматися в п’ятірці лідерів рейтингу аж 26 тижнів.

Скрябін — Мам (2012)

Напевно, немає людини, яка б не чула цю душевну пісню. З перших нот вона зачаровує і приковує всю увагу. Трек став не просто хітом, а цілою легендою. Навіть після смерті артиста композиція продовжує звучати у виконанні інших співаків.

Океан Ельзи — Обійми (2013)

Гурт не втомлюється радувати своїх фанатів новими композиціями. Представлений публіці новий сингл Обійми з альбому Земля перевершив успіх минулого хіта Я так хочу. Його прокрутити близько 140 радіостанцій понад 95 тис разів.

ONUKA — Місто (2014)

Побачивши світ, представлена композиція повністю перевернула світогляд багатьох слухачів про музику. Вона привернула увагу до досить молодого жанру електро-фолк, який і приніс гучну популярність гурту. Уже наступного року в рамках Національного конкурсу YUNA цю композицію визнано Відкриттям року.

Время и стекло — Имя 505 (2015)

Колектив Время и Стекло підкорив шоу-біз в 2015 році своїм треком Имя 505. За підсумками року композиція стала найпопулярнішою на YouTube серед українських слухачів. Всього за рік кліп до цієї пісні зібрав понад 90 млн переглядів. Також пісня визнана кращим хітом за версією M1 Music Awards.

Джамала — 1944 (2016)

Українській зірці Джамалі з наповненою глибоким змістом композицією 1944 вдалося повторити тріумф Руслани на конкурсі Євробачення. Ця пісня звучала з кожного радіоприймача, приносячи з кожною новою хвилиною своїй виконавиці все більшу славу.

Гриби — Тает лед (2017)

Після дебютної презентації в березні на YouTube композиція буквально як вірус охопила слухачів у всій країні. Всього за чотири місяці свого існування її прослухали понад 102 млн осіб.

KAZKA — Плакала (2018)

Композиція побила багато українських рекордів у сфері музики. Так, вона протягом 12 тижнів впевнено очолювала вершини українського топ-чарту кліпів на YouTube, що принесло їй понад 90 млн переглядів всього за півроку. Також пісня стала лідером в iTunes України і Росії і посіла 12 місце в світовому рейтингу Shazam Music Award.

Время и Стекло — Дим (2019)

Хіт став популярним практично блискавично. Підкоривши верхні рядки хіт-парадів, він був названий номінантом і переможцем Національного конкурсу YUNA, а також кращою піснею року за версією M1 Music Awards.

2020 рік тільки почався, і які відкриття він принесе, ми дізнаємося пізніше. А поки історія української музики ще пишеться, пропонуємо ознайомитися з пісенним репертуаром учасників нацвідбору на Євробачення 2020.