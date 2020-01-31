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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 31 січня

31 січня відзначають Міжнародний день ювеліра. Ця дата була обрана в зв’язку з тим, що саме в січні ювеліри реєструють свої клейма, тож традиції, закладені великими ювелірами минулого, продовжуються і досі.

У народному календарі – день Панаса.

31 січня День ангела відзначають: Кирило, Оксана, Марк, Дмитро і Олексій.

Народні прикмети на 31 січня:

  • Заметіль в цей день віщує прихід пізньої весни.
  • Якщо на Панаса відлига – літо буде непогожим, і урожай картоплі буде дуже поганим.
  • Ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго.Якщо на Панаса захід – чистий, і в цей день вдарив мороз – прикмета до того, що морозна погода протримається ще дуже довго.
  • За старих часів ставили на стіл самовар і слухали: якщо він сильно гудів, значить, вдарять морози в найближчий час.

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Що не можна робити 31 січня: 

  • Не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії.
  • Не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки та скандали. Відкладіть переїзд на інший день.

Раніше Факти ICTV писали Місячний календар стрижок на лютий 2020 року.

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