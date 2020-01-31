31 січня відзначають Міжнародний день ювеліра. Ця дата була обрана в зв’язку з тим, що саме в січні ювеліри реєструють свої клейма, тож традиції, закладені великими ювелірами минулого, продовжуються і досі.

У народному календарі – день Панаса.

31 січня День ангела відзначають: Кирило, Оксана, Марк, Дмитро і Олексій.

Народні прикмети на 31 січня:

Заметіль в цей день віщує прихід пізньої весни.

Якщо на Панаса відлига – літо буде непогожим, і урожай картоплі буде дуже поганим.

Ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго.Якщо на Панаса захід – чистий, і в цей день вдарив мороз – прикмета до того, що морозна погода протримається ще дуже довго.

За старих часів ставили на стіл самовар і слухали: якщо він сильно гудів, значить, вдарять морози в найближчий час.

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Що не можна робити 31 січня:

Не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії.

Не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки та скандали. Відкладіть переїзд на інший день.

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