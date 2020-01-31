Стрітення 2020 в Україні щороку святкують 15 лютого. Цьогоріч воно припадає на суботу.

Стрітення Господнє належить до дванадцяти найважливіших свят у православному церковному календарі. За церковними переказами, саме у цей день відбулася зустріч Ісуса з праведником Симеоном, коли Діва Марія з Йосипом прийшли з немовлям на 40-й день після його народження до Єрусалимського храму і принесли в жертву двох білих голубів.

На Стрітення Господнє у церквах відбувається святкове богослужіння, під час якого освячують воду і свічки. Вважається, що освячені свічки потрібно запалювати перед іконою під час грози, оскільки вони захищають оселю. Свяченою водою кроплять житло, худобу і навіть бджолині вулики.

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У цей день не можна виконувати важку і брудну роботу, шити, прати, прибирати.

У народі Стрітення здавна вважається зустріччю зими із весною. Саме тому наші предки уважно стежили за погодою. Так, якщо 15 лютого випав сніг, то весна буде пізньою і дощовою, а якщо тепло – то ранньою.

Також на Стрітення Господнє уважно стежили за птахами. Якщо у цей день горобець з калюжі води напився, то весна наближається.

Більше прикмет і заборон на Стрітення ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Фото: Михайлівський Золотоверхий собор