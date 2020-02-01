1 лютого в Мистецькому арсеналі пройшов перший день довгоочікуваного Ukrainian Fashion Week.

Вперше в історії UFW показ мод відкрили молоді дизайнери. На подіум виходили моделі з крапельницями та з кров’ю на обличчі.

Be sustainable! – головний акцент сезону. Дизайнерів закликають шити з екологічних матеріалів, а споживачів – довше носити одяг.

У перший день Ukrainian Fashion Week свої колекції представили дизайнер Олена Буреніна, Juliya KROS, Ельвіра Гасанова, а також на подіум вийшли моделі в колекції від бренду GUDU.

На подіумі переважали темні відтінки одягу – темно-зелені, темно-сірі, червоний, а також гострі, суворі лінії в піджаках, спідницях, сукнях.

Український дизайнер Андре Тан на очах у глядачів створив сукню, яка не залишить байдужою жодну дівчину.

Для особливої сукні дизайнер обрав синій колір, який зараз в тренді і є популярним.

Допомагав Андре Тану відомий український блогер і ведучий Андрій Трушковський.

Поки дизайнер творив, Андрій цікавився, що зараз в моді і головне, в чому вести наречену під вінець. Нагадаємо, пара блогерів Трушковський і Сабіна Мусіна планують одружитися.

Андре Тан порадив Андрію незвичайний образ для власного весілля – спортивний костюм.

– Зроби костюм білим, красивим, тільки без білих тапочок, буде дуже круто! Можна в білих кросівках, це буде total white, – сказав Андре Тан.































































Крапельниці та кров: чим запам’ятався перший день Ukrainian Fashion Week / 16 фотографий

Вже завтра свої колекції представлять Lake Studio, IDOL, Iryna Dil, MALVA FLOREA, Arutiunova, THEO, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, SONYA MONINA та інші.

Також дивіться повний розклад показів на Ukrainian Fashion Week сезону FW 20-21.

Фото: Ukrainian Fashion Week