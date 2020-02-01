На 1 лютого 2020 року синоптики передбачають дощі майже на всій території України.

Зокрема, на Заході очікується дощ та мокрий сніг. Температура коливатиметься від +4 до +10.

На Півдні буде змішана погода. В Одеській та Херсонській областях – дощ та до +9, а у Миколаївській області – сонячно та до +8 вдень.

У східній частині України передбачається від +3 до +7 вдень та до -1 вночі. Місцями опади у вигляді мокрого снігу.

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На Півночі переважно без опадів, удень до +5, вночі до +2.

У Києві очікується дощ, температура триматиметься на позначці +3 вдень та від 0 до +2 вночі.