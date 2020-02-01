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Яке свято сьогодні, 1 лютого

1 лютого 2020 року відзначається день Святого Макарія Весноуказателя. Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий.

У цей день також відзначають Міжнародний день десерта.

Іменини 1 лютого святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.

Народні прикмети на 1 лютого:

  • Морозний день – буде спекотне літо.
  • Буде тепла погода – перша половина літа буде дощовою.
  • Безхмарна погода – до ранньої та теплої весни.
  • Завірюха 1 лютого – Масляна також буде з хуртовинами.
  • Уніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються вже наступного дня.

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Що не можна робити 1 лютого:

  • не можна виконувати тяжку фізичну роботу;
  • не можна надягати чорний, траурний колір;
  • не можна стригти волосся;
  • не можна лаятися.

 

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