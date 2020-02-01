1 лютого 2020 року відзначається день Святого Макарія Весноуказателя. Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий.
У цей день також відзначають Міжнародний день десерта.
Іменини 1 лютого святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.
Народні прикмети на 1 лютого:
- Морозний день – буде спекотне літо.
- Буде тепла погода – перша половина літа буде дощовою.
- Безхмарна погода – до ранньої та теплої весни.
- Завірюха 1 лютого – Масляна також буде з хуртовинами.
- Уніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються вже наступного дня.
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Що не можна робити 1 лютого:
- не можна виконувати тяжку фізичну роботу;
- не можна надягати чорний, траурний колір;
- не можна стригти волосся;
- не можна лаятися.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.