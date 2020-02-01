1 лютого 2020 року відзначається день Святого Макарія Весноуказателя. Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий.

У цей день також відзначають Міжнародний день десерта.

Іменини 1 лютого святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.

Народні прикмети на 1 лютого:

Морозний день – буде спекотне літо.

Буде тепла погода – перша половина літа буде дощовою.

Безхмарна погода – до ранньої та теплої весни.

Завірюха 1 лютого – Масляна також буде з хуртовинами.

Уніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються вже наступного дня.

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Що не можна робити 1 лютого:

не можна виконувати тяжку фізичну роботу;

не можна надягати чорний, траурний колір;

не можна стригти волосся;

не можна лаятися.