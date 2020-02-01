1 лютого Місяць перебуває в знаку Телець. Це 9 місячний день. Рекомендується бути готовим до всіх труднощів, які можуть стати на вашому шляху в місячний день 1 лютого 2020.

Незважаючи на виклики, які можуть стати перед вами, в цей день багато буде вдаватися. Настане етап переосмислення взаємин і, ймовірно, ви зможете їх вивести на вищий рівень.

Залежно від того, яка сьогодні місячна доба, рекомендується правильно вибирати пріоритети і не витрачати час даремно.

Читайте: Місячний календар стрижок на лютий 2020 – рекомендації та застереження

На 9 місячний день астрологи настійно радять позбутися негативних емоцій. У суботу швидко будуть виникати нові зв’язки і знайомства, які в майбутньому вам знадобляться і можливо, навіть врятують.

Провісники рекомендують дивитися на те, який сьогодні місячний день і не витрачати час даремно.

Що можна робити в 9 місячну добу: починати нові справи, здійснювати фінансові операції, розбирати проблеми і питання.

Що категорично не можна робити 1 лютого: з’ясовувати стосунки і зловживати алкоголем.

Нагадаємо, що Факти ICTV склали календар свят на лютий 2020.