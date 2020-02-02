2 лютого пройшов другий день головної події української моди Ukrainian Fashion Week.

Свої колекції представили дизайнери брендів Lake Studio, IDOL, THEO, ROUSSIN, MALVA FLOREA, KSENIASCHNAIDER, VOROZHBYT & ZEMSKOVA.

На подіум також вийшли моделі дизайнерів Анни Арутюнової, Ірини Діль, Соні Моніної, Олени Пржонської.

Також на Ukrainian Fashion Week вже вчетверте представляє нову колекцію бренд FINCH. Спільно з брендом CASTA EYEWEAR вперше в Україні дизайнери створили колекцію з елементами доповненої реальності та використанням технології 3D-друку.

У своїх колекціях дизайнери використовували темні відтінки з елементами шкіри.

На подіумі переважно були моделі з приталеним кроєм одягу. Часто в образах дизайнери використовували приглушені квіткові принти.

На Ukrainian Fashion Week з’явилася унікальна можливість – створити власний одяг в тандемі з молодим дизайнером.

Гостей запрошували спробувати втілити свою дизайнерську мрію і за допомогою голок зробити свій ідеальний образ.

Нагадаємо, вчора знаменитий український дизайнер Андре Тан разом з блогером Андрієм Трушковським створили свою сукню.























































3D-друк і сукня власноруч – чим дивував другий день Ukrainian Fashion Week / 14 фотографий

Також дивіться повний розклад показів на Ukrainian Fashion Week сезону FW 20-21.

Фото: Ukrainian Fashion Week