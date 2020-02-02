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Факти / Lifestyle

День ангела Інни: найкращі привітання у віршах

День ангела Інни припадає на 2 лютого.

Найпоширеніша версія походження імені Інна – це переклад з латинської мови Ine – бурхлива, неспокійна.

Привітання з іменинами Інни будуть раді отримати усі: від подруги до бабусі.

Ми зібрали для вас найкращі привітання у вірша з Днем Інни.

*****

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Інна вітає!

Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Інна вітає!

*****

Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє, Т
и вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

*****

З Днем Ангела Інни мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

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*****

Хай Інну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

*****

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Інні помагає,
Ангел покровитель!

Фото: Dreamstime

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