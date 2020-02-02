День ангела Інни припадає на 2 лютого.
Найпоширеніша версія походження імені Інна – це переклад з латинської мови Ine – бурхлива, неспокійна.
Привітання з іменинами Інни будуть раді отримати усі: від подруги до бабусі.
Ми зібрали для вас найкращі привітання у вірша з Днем Інни.
*****
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Інна вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Інна вітає!
*****
Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє, Т
и вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
*****
З Днем Ангела Інни мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Читайте: Сьогодні 02.02.2020: значення дзеркальної дати
*****
Хай Інну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
*****
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Інні помагає,
Ангел покровитель!
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.