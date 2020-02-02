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Погода в Україні на 2 лютого (КАРТА)

Погода в Україні 2 лютого погіршиться. Синоптики попереджають про опади по всій території країни.

Температура повітря на заході країни становитиме +7-10° вдень і 3-6° вночі. Дощ очікується у всіх областях України, окрім Криму.

У центральних і північних областях пройде невеликий дощ а, температура вдень становитиме 7-9°.

Читайте: До +7 та мокрий сніг: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Тепла погода буде у південних областях. Температура вдень становитиме 12-15°.

У Києві 2 лютого очікується дощ, температура вдень +7-9°, вночі 3-5°.

Раніше Факти ICTV писали, чому в Україні може зникнути зима.

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