Дзеркальна дата – це дата, яку однаково можна прочитати з двох сторін. Таке зустрічається дуже рідко.
Цього року дзеркальна дата – 02.02.2020.
Астрологи вірять, що такі дати мають особливу силу і пропонують різні ритуали.
Наприклад, загадувати бажання, візуалізувати їх і уявляти свої почуття, якби вони збулися.
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Також астрологи радять у цей день пробачити кривдників, відпустити негативні думки, постаратися очиститися від них і налаштуватися на світлі думки.
Дату називають вдалою, щоб проаналізувати свої стосунки, позбутися тих, хто позбавляє вас спокою, завершити важкі стосунки. Однак схожі дати також дуже популярні для укладення шлюбів.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.
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