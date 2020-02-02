Дзеркальна дата – це дата, яку однаково можна прочитати з двох сторін. Таке зустрічається дуже рідко.

Цього року дзеркальна дата – 02.02.2020.

Астрологи вірять, що такі дати мають особливу силу і пропонують різні ритуали.

Наприклад, загадувати бажання, візуалізувати їх і уявляти свої почуття, якби вони збулися.

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Також астрологи радять у цей день пробачити кривдників, відпустити негативні думки, постаратися очиститися від них і налаштуватися на світлі думки.

Дату називають вдалою, щоб проаналізувати свої стосунки, позбутися тих, хто позбавляє вас спокою, завершити важкі стосунки. Однак схожі дати також дуже популярні для укладення шлюбів.