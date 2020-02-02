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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 2 лютого

2 лютого відзначається Всесвітній день гавайської гітари, Всесвітній день водно-болотних угідь і День обізнаності про ревматоїдний артрит.

У США 2 лютого святкують День бабака.

Православна церква 2 лютого вшановує пам’ять святого Євфимія Великого.

Іменини 2 лютого святкують: Інна, Рімма, Лаврентій, Артем, Павло та Захар.

Народні прикмети на 2 лютого: 

  • якою погода буде, така буде і на Масницю;
  • почалася заметіль – триватиме весь тиждень;
  • сонце – до червоної весни, похмуро – до затяжних морозів, вітряно – до сирого року;
  • у цей день втратити рукавицю – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.

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Що не можна робити 2 лютого: 

  • не можна підіймати з підлоги дрібні монети;
  • не можна співати після заходу сонця;
  • не можна перебирати крупу.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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