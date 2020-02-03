Погода в Україні цієї зими видалася аномально теплою, а влітку температура може сягнути +40, що пов’язано зі змінами клімату, розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

– Максимальна температура у грудні становила 15-18 градусів і вище. Саме вони були обумовлені таким потужним виносом тепла з Атлантики. Цей процес дуже схожий на той, який спостерігався в червні минулого року. Ми пам’ятаємо, що у Франції температура повітря іноді досягала 46 градусів тепла, – нагадала вона.

Метеоролог наголосила, у разі повторення цього процесу влітку є велика ймовірність того, що в Україні буде 40 градусів тепла і вище.

За її словами, ризик такої спеки найвищий у великих містах.

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– Адже місто додатково створює острів тепла за рахунок великої забудови, великої кількості автомобілів і асфальтованих територій, а також малого відсотка зелених зон. Цей ефект острова тепла додатково дає нам 10 і більше градусів, – пояснила вона.

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