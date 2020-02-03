День ангела Максима припадає на 3 лютого. Цього дня вшановується пам’ять преподобного Максима Грека – релігійного публіциста, письменника і перекладача.

Отримати теплі побажання з іменинами Максима буде радий будь-який володар цього імені.

Ми зібрали для вас найкращі привітання у вірша з Днем Максима.

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Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Максим, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

*****

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Побільше радісних хвилин.

Хай щире щастя і удача

Тебе супроводжують всюди.

Ікра, машини, яхта, дача

Все це неодмінно буде!

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*****

Максиме – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

*****

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

*****

З Днем ангела Максима

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!