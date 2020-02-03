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Факти / Lifestyle

День ангела Максима – найкращі привітання

День ангела Максима припадає на 3 лютого. Цього дня вшановується пам’ять преподобного Максима Грека – релігійного публіциста, письменника і перекладача.

Отримати теплі побажання з іменинами Максима буде радий будь-який володар цього імені.

Ми зібрали для вас найкращі привітання у вірша з Днем Максима.

*****

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!

Максим, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!

*****

Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Побільше радісних хвилин.

Хай щире щастя і удача
Тебе супроводжують всюди.
Ікра, машини, яхта, дача
Все це неодмінно буде!

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*****

Максиме – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

*****

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!

*****

З Днем ангела Максима
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!

Фото: Dreamstime

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