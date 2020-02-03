Dreams та Mega Man – у що пограти в лютому 2020

Січень 2020 року відзначився для гравців великою кількістю перенесень знакових відеоігор, через що кількість новинок найближчими місяцями знатно зменшилася.

Серед постраждалих і лютий, однак Факти ICTV не засмучуються і пропонують вам ознайомитися з трьома відеоіграми, які можуть зацікавити гравців цього місяця.

Dreams

Одна з небагатьох відеоігор, яка була доступна на PlayStation 4 в ранньому доступі. Dreams нарешті оголосила дату релізу, після якої стане доступно ще більше інструментів для створення “снів”.

Dreams є відеогрою, яка дозволяє створювати невеликі власні ігри, а також випробувати ті творіння, які завантажують тисячі користувачів у всьому світі.

У спеціальному режимі гравці зможуть створювати власні “сни” за допомогою об’єктів і персонажів, що вже існують, або використовувати доступні інструменти для створення унікальних речей.

Перш ніж створювати ігри і виставляти їх для оцінювання іншими членами спільноти, вам запропонують ознайомитися зі створенням рівнів, тим, як анімувати персонажів, та іншими основами.

Тим же, хто не особливо вражає креативом, запропонують традиційну кампанію під назвою Art’s Dream. В цьому режимі гравцям належить подорожувати по різними снами, кожен з яких запропонує унікальних геймплей і допоможе ближче познайомитися з можливостями гри.

Вам доведеться допомогати кільком персонажам в їхній подорожі, а також розгадувати головоломки за допомогою інструментів, які пропонує відеогра.

В певному сенсі в Dreams можна грати дійсно нескінченно. Адже спільнота, яка взяла участь в ранньому доступі, вже створила тисячі маленьких відеоігор і встигла здивувати розробників своїми “снами”. А з виходом повної версії можна сміливо очікувати, що ігор стане тільки більше.

Крім того, студія Media Molecule розповіла, що планує тривалий час підтримувати відеогру і додавати в неї нові інструменти, завдяки яким гравці зможуть проявити свій креатив.

Дата виходу: 14 лютого

Платформи: PlayStation 4

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Хоча зазвичай ми не розповідаємо про ремастери, щоб приділити більше уваги новинкам, лютий 2020 року виходить настільки мізерним для відеоігор, що без них цього разу просто не обійтися.

Цього місяця на ігрові платформи загляне колекція з серії Mega Man, яка сконцентрується на персонажі на ім’я Зеро.

Події Mega Man Zero/ZX Legacy Collection відбуваються через кілька сотень років після Mega Man X.

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Геймплей Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, з одного боку, дуже схожий на класичні ігри серії, але водночас надає їй нову динаміку завдяки тому, що основною зброєю Зеро є меч, а не бластер.

Оскільки відеоігри Mega Man Zero і ZX оригінально виходили на Game Boy Advance і Nintendo DS, то графіка в них була далеко не найбільш передовою. Але в оновлених версіях її трохи “підтягнули” і дадуть можливість вибирати, грати з оригінальними текстурами або ж новими.

Крім того, Mega Man Zero був відомий своєю складністю, яку теж вирішили трохи “виправити”. Тепер для новачків з’явився більш легкий режим, в якому гравців не так сильно каратимуть за помилки.

Всього в колекцію входить шість відеоігор, які чудово підійдуть тим, хто ностальгує за старими платформерами.

Дата виходу: 25 лютого

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch

Bayonetta and Vanquish

Студія Platinum Games, яка давно прославилася своїми прекрасними відеоіграми в жанрі Hack and Slash, вирішила нагадати про себе власникам консолей восьмого покоління.

Цього місяця вийде колекція, що складається з двох блискучих відеоігор – Bayonetta і Vanquish.

Перша розповість про відьму Байонетту, яка намагається повернути втрачену пам’ять, паралельно борючись з ордами ангелів.

Хоча відеогра збереглася не найкращим чином, вона добре підійде для тих, хто ще не знайомий із серією або шукає цікавої відеоігри в жанрі Hack and Slash.

На жаль, ознайомитися з продовженням пригод відьми Байонетти гравці можуть лише на ігрових платформах від Nintendo.

А ось Vanquish, хоч і не поступається динамічністю іншим відеоігорам Platinum Games, є абсолютно іншим “звіром”.

У ній гравцям доведеться взяти під контроль агента Сема Гідеона зі справжнім суперкостюм. Він дозволяє головному герою швидко пересуватися полем бою, уповільнювати час для прицільної стрільби, ухилятися від атак супротивника і багато іншого.

Крім того, він оснащений спеціальною системою, яка дозволяє копіювати зброю ворогів і використовувати її проти них.

Свого часу Vanquish пройшов повз багатьох гравців, які вважали його черговим Shooter’ом. Однак він виявився прекрасним, хоч і коротким, прикладом того, як можна вдихнути в жанр нове життя.

Дата виходу: 18 лютого

Платформи: PlayStation 4, Xbox One

До слова, компанія Sony вирішила пропустити найбільшу виставку відеоігор E3 у 2020 році.

Фото: PlayStation, Mega Man,

Відео: PlayStation