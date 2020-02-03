Українські хіти 80-х – це безсмертна спадщина Володимира Івасюка та Миколи Мозгового, це ВІА Смерічка та Софія Ротару. Факти ICTV зробили добірку найкращих пісень того часу. Вони нагадують про незламність духу українського народу в епоху радянської дійсності.

Софія Ротару – Тече вода

Софія Ротару, наш буковинський соловей, у 80-ті була найпопулярнішою співачкою країни. Кожна пісня ставала хітом, як, наприклад, Тече вода. Її багато хто переспівував, зокрема, Марічка Яремчук на пісенному конкурсі Нова хвиля.

Василь Зінкевич – Мій рідний край

Пісня авторства Миколи Мозгового Мій рідний край стала неофіційним гімном України, який звучить від заходу до сходу, викликаючи гордість за нашу країну і народ. Одне з кращих виконань – у Василя Зінкевича в супроводі легендарних ВІА Світязь.

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Назарій Яремчук та ВIА Смерічка – Гай, зелений гай

ВIА Смерічка – символ тієї епохи. Пісні, які виконували музиканти, увійшли до золотої колекції української музики. Слухайте хіт 80-х Гай, зелений гай у виконанні великого Назарія Яремчука.

ВІА Арніка – Марія

Ніжна і трохи казкова Марія у виконанні ВІА Арніка звучала наприкінці 70-х – початку 80-х на багатьох концертах і танцмайданчиках. Люди закохувалися, мріяли і вірили у краще під такі композиції.

Назарій Яремчук – Квітка розмарія

Квітка розмарія – пісня, яку ніхто не зміг заспівати краще за Назарія Яремчука. Образ душевного ліричного героя, створений співаком, асоціюється зі справжнім українцем, який готовий перейти Карпати, щоб здійснити мрію і знайти квітку розмарія.

ВІА Медобори – Три дороги

Зворушлива і дуже глибока пісня ВІА Медобори написана Юрієм Рибчинським і поетом Олександром Зуєвим.

Назарій Яремчук – Білі лілеї

Одна з найбільш ліричних пісень Назарія Яремчука, яка навіює легкий смуток і світлі спогади про минуле кохання.

Василь Зінкевич та ВІА Світязь – Горянка

Горянка – пісня на музику Миколи Мозгового та вірші Володимира Кудрявцева, буде близька тим, хто мріє зустріти своє кохання.

Тріо Маренич – Несе Галя воду

Фольк-гурт Тріо Маренич в 80-ті були дуже популярні в Україні. Вони співали народні та авторські пісні в своєму фірмовому стилі – ніжному й проникливому. Завдяки колективу українська музика відома у всіх країнах колишнього СРСР і входить до багатьох збірок хітів 80-х.

Софія Ротару – Минає день

Пісня, написана Миколою Мозговим та Юрієм Рибчинським, Минає день стала гімном нерозділеного кохання. Хіт, вперше виконаний Софією Ротару ще в 1984 році, живе і сьогодні. Його переспівують відомі артисти і музиканти-початківці.

Іван Попович – Василина

Івана Поповича називають пісенним отаманом Карпат. Найвідоміший хіт про Василину він випустив ще на початку 80-х. Завзята і весела пісня, яка змусить вас танцювати, займає почесне місце в золотому фонді української музики.

Квітка Цісик – Songs of Ukraine

У 1980 році американка українського походження Квітка Цісик за власні кошти випустила диск з українськими піснями Songs of Ukraine. Кілька копій таємно потрапили в радянську Україну. Але більшу популярність пісні отримали серед українських емігрантів США і Канади. У кожній родині була платівка Квітки.

У 1989 році Квітка записала другий альбом Два кольори. Вона хотіла зробити подарунок українцям і записати диск з українськими колисковими, але не судилося – в 45 років співачка померла від раку.

Назарій Яремчук і Василь Зінкевич – Червона рута

Пісня Червона рута стала хітом ще в 70-ті, коли троє друзів – Назарій Яремчук, Василь Зінкевич і Володимир Івасюк – випадково заспівали її на телебаченні. Композиція мала приголомшливий успіх – вона облетіла весь світ і стала однією з найвідоміших і впізнаваніших серед українських пісень.

Раніше Факти ICTV робили добірку сучасних українських пісень, які написані з надією на велике майбутнє нашої країни.