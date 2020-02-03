Погода в Україні 3 лютого буде дощовою і теплою. Синоптики попереджають про опади у всіх областях.
Температура повітря на заході країни становитиме +6-8° вдень і +3-5° вночі. Дощ очікується у всіх областях.
У центральних і північних областях також передбачаються опади. Температура вдень +5-7° і +2-4° вночі.
На сході країни температура вдень коливатиметься від +5° до +7°, а вночі +3-5°.
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Тепла погода буде у південних областях. Температура вдень становитиме +10-12°, вночі +3-6°.
У Києві 3 лютого очікується дощ, температура вдень +5-7°, вночі +3-5°.
Раніше Факти ICTV писали, чому в Україні зникне зима.
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