З 4 до 7 лютого в Україні прогнозують значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також нічні морози місцями до -10.

У вівторок, 4 лютого, мокрий сніг з дощем охопить захід та північ країни.

На півдні очікуються дощі, пориви вітру до 7/12 м/с та від +5 до +8 вдень.

У західних областях +6, на півночі +5, у східних регіонах максимум +4.

У Києві дощ зі снігом, вночі 0 +2, а вдень 3-5 вище нуля.

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На середу, 5 лютого, синоптики прогнозують на всій території Україні значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

У більшості регіонів добова температура коливатиметься в межах від -1 до +1, у Сумській області -1 -3, на сході 0 +2, на півдні до +6.

У столиці мокрий сніг, протягом доби від 0 до -2.

У четвер, 6 лютого, сніг та нічні морози очікуються в усіх областях.

Вночі від 5 до 7 градусів морозу – на заході, у центрі та на півночі. У Чернігівській та Сумські – до -8.

На півдні до -5, на сході -2.

Вдень потепліє скрізь в середньому до 0 градусів.

У Києві сніг, вночі -5 -7, вдень 0 -2.

У п’ятницю, 7 лютого, невеликий сніг в усіх областях та посилення морозів, на сході вночі місцями до -10. На решті території від -5 до -7.

Денна температура коливатиметься в межах 0 градусів.

У столиці погода не зміниться: сніг, вночі до -7, а вдень потепліє до -2.

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