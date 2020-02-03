Подарунок дівчині на День святого Валентина повинен показувати вашу любов та увагу до її інтересів. Уміння підібрати презент – особливе мистецтво, тому до вибору варто поставитися серйозно.

Якщо ви вже не перший рік разом і передарували за цей час всі можливі варіанти, тоді варто вдатися до допомоги інтернету і спробувати з чужого досвіду вибрати оригінальний подарунок дівчині на День святого Валентина.

Факти ICTV зібрали найкращі ідеї подарунків на День святого Валентина коханій дівчині.

Прикраса

Мінімалістичні срібні прикраси досі є трендом і коштують недорого. Під час купівлі прикраси варто звернути увагу на підвіски, сережки або браслети. Дарувати обручку не варто, якщо ви не хочете, звичайно, зробити своїй дівчині пропозицію в цей день.

Вазон

Якщо дівчина любить квіти, тоді варто їй подарувати який-небудь незвичайний вазон, який буде довго радувати її своїм цвітінням або навіть плодами.

Це може бути що-завгодно – цитрусове дерево, фікус, гортензія або навіть кактус, що квітне.

Нічник

Лампа, набір аромасвічок або оригінальний нічник стане хорошим подарунком для дівчини в День святого Валентина. Світло створить романтичну атмосферу і може служити стильним елементом декору, створюючи затишок.

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Сертифікат в магазин нижньої білизни

Дівчині можна подарувати сертифікат в магазин нижньої білизни, а якщо ви знаєте розмір, то вибрати на свій смак.

Під час купівлі нижньої білизни можуть виникнути складності, тому можна придбати красиву нічну сорочку.

Подорож на двох

Короткий вояж на День святого Валентина буде найкращим подарунком, оскільки враження не заміниш жодними матеріальними речами. Цього року свято випадає на п’ятницю, тому проблем з відпусткою не виникне.

Авіапереліт в практично будь-яку точку Європи займе кілька годин, а за такий короткий час можна опинитися в Парижі, Празі, Відні або в іншому романтичному місті.

Подарунок буде не дуже бюджетним, але варто пам’ятати, що немає нічого кращого, ніж спланована кимось подорож-сюрприз.

Раніше Факти ICTV писали про найкращі ідеї подарунка хлопцю до Дня святого Валентина. До слова, щоб подарувати не банальний презент, дівчині потрібно знати бажання і інтереси хлопця.