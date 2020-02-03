3 лютого у Мистецькому Арсеналі пройшов третій день Ukrainian Fashion Week.

Головний акцент сезону осінь-зима 2020-2021 – свідоме споживання. Саме цьому і присвячений проект BE SUSTAINABLE!

Частиною заходу стали і зіркові ведучі телеканалу ICTV: Юлія Зорій, Вікторія Сеник та Оксана Гутцайт. Вони вийшли на подіум разом із професійними моделями щоб продемонструвати одяг українських дизайнерів.

Головний редактор програми Факти Олена Фроляк поділилася власним досвідом, як бути ековідповідальною і залишатися стильною.

Також в рамках проекту пройшли воркшопи, лекції та public talks.

Свою нову колекцію представив бренд LALLIER. На подіум вийшли моделі в ідеальних образах для вечірки та особливої події.

Сукні, немов друга шкіра, підкреслили фігуру моделей. Оксамит, атлас поєднується з люксовими паєтками в клітку, японської сіткою і, звичайно, стразами.

Дизайнер бренду SANNA ONE Оксана Островська в новому сезоні зробила акценти на сукні-смокінг та поєднання маскулінності з жіночністю в деталях крою. У палітрі присутні базові і улюблені кольори бренду: чорний і бежевий.

В рамках Ukrainian Fashion Week сезону FW20-21 український бренд HELENA ROMANOVA представив нову колекцію головних уборів та аксесуарів Liber Avem із вовняних ниток, перлин, коралу, чорного агату, бісеру, шкіри та пластику.



























































Ukrainian Fashion Week 2020/21: ведучі ICTV вийшли на подіум / 15 фотографий

Також дивіться повний розклад показів на Ukrainian Fashion Week сезону FW 20-21.

Фото: Ukrainian Fashion Week