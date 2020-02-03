Якою буде Земля, коли висохнуть океани – екс-вчений NASA показав відео

Колишній працівник NASA Джеймс О’Доног’ю опублікував наукове анімаційне відео, яке показує Землю у процесі поступового висихання океанів, трьох п’ятих поверхні всієї планети.
Після закінчення роботи в NASA науковець продовжив свої дослідження планети. Він оновив уже існуючу анімацію, яка була створена NACA ще у 2008 році.
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На відео помітно, що після зникнення води першими з’являться континентальні шельфи.
– Існує теорія, що у давні часи люди подорожували цими шельфами. А після льодовикового періоду вода їх заблокувала.
Мені подобається якість та реальність цієї анімації. Виявляється, дно океану настільки ж мінливе, як і континенти, – сказав О’Доног’ю.
Також він додав, що зникнення океанів показало би не тільки дно океану, а й стародавню історію людства.
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Джерело: Business Insider