4 лютого Місяць перебуває в знаку зодіаку Близнюки. На даті 04.02.2020 о 12.00 Місяць знаходиться в фазі Зростаючий Місяць. Це 11 місячний день в місячному календарі.
Відсоток освітленості Місяця складає 72%. Схід Місяця о 12.06, а захід о 03.58.
Це сприятливий період для отримання та обміну інформацією, для коротких поїздок. Швидше за все, він сприятливий для друкарень і газет.
Кращий час для ведення переговорів. Тривалі капіталовкладення, початок затяжних справ, покупку нерухомості і меблів краще відкласти на інший період.
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11 місячний день – це день перемог. Це найбільш енергетично потужний день. З цією енергетикою потрібно бути обережніше. У людському організмі прокидаються потужні сили, і якщо ви не знаєте як з ними впоратись, можете ненароком наробити лиха.
Що можна робити в 11 місячний день: займатися будь-якими фінансовими операціями, починати подорож.
Що не можна робити 4 лютого: ухвалювати важливі рішення.
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