4 лютого Місяць перебуває в знаку зодіаку Близнюки. На даті 04.02.2020 о 12.00 Місяць знаходиться в фазі Зростаючий Місяць. Це 11 місячний день в місячному календарі.

Відсоток освітленості Місяця складає 72%. Схід Місяця о 12.06, а захід о 03.58.

Це сприятливий період для отримання та обміну інформацією, для коротких поїздок. Швидше за все, він сприятливий для друкарень і газет.

Кращий час для ведення переговорів. Тривалі капіталовкладення, початок затяжних справ, покупку нерухомості і меблів краще відкласти на інший період.

Читайте: Місячний календар стрижок на лютий 2020 – рекомендації та застереження

11 місячний день – це день перемог. Це найбільш енергетично потужний день. З цією енергетикою потрібно бути обережніше. У людському організмі прокидаються потужні сили, і якщо ви не знаєте як з ними впоратись, можете ненароком наробити лиха.

Що можна робити в 11 місячний день: займатися будь-якими фінансовими операціями, починати подорож.

Що не можна робити 4 лютого: ухвалювати важливі рішення.