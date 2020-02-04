Автор підручника з всесвітньої історії Ігор Щупак розмістив канадського актора Кіану Рівза на фотографії у посібнику, аби перевірити уважність учнів.

– Коли дизайнер підручника, який спільно зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, доповненою Кіану Рівзом. Я спочатку не побачив цієї маленької фігурки.

Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його, – написав автор.