Автор підручника з всесвітньої історії Ігор Щупак розмістив канадського актора Кіану Рівза на фотографії у посібнику, аби перевірити уважність учнів.
– Коли дизайнер підручника, який спільно зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, доповненою Кіану Рівзом. Я спочатку не побачив цієї маленької фігурки.
Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його, – написав автор.
Він згадав, як наприкінці 1990-х років в одному навчальному посібнику помітив портрет Октавіана Августа з підписом Юлій Цезар.
– За довгі роки використання книги це помітили та написали про це нуль читачів, — написав Щупак.
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За словами історика, він зацікавився наскільки уважно учні читають підручник, тому додав для 11-класників історичні анекдоти.
Як відомо, Кіану Рівз вручатиме статуетки Оскар під час церемонії кінопремії у Лос-Анджелесі.