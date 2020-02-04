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Факти / Lifestyle

Кіану Рівз з 1932 року: автор підручника пояснив, чому актора додали в ілюстрацію

Автор підручника з всесвітньої історії Ігор Щупак розмістив канадського актора Кіану Рівза на фотографії у посібнику, аби перевірити уважність учнів.

Кіану Рівз

– Коли дизайнер підручника, який спільно зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, доповненою Кіану Рівзом. Я спочатку не побачив цієї маленької фігурки.

Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його, – написав автор.

Він згадав, як наприкінці 1990-х років в одному навчальному посібнику помітив портрет Октавіана Августа з підписом Юлій Цезар.

– За довгі роки використання книги це помітили та написали про це нуль читачів, — написав Щупак.

Читайте: Мем із сумним Рівзом виявили в українському підручнику історії

За словами історика, він зацікавився наскільки уважно учні читають підручник, тому додав для 11-класників історичні анекдоти.

Як відомо, Кіану Рівз вручатиме статуетки Оскар під час церемонії кінопремії у Лос-Анджелесі.

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