Мем із сумним Рівзом виявили в українському підручнику історії

Видавці українського підручника історії для 10 класу додали в один із розділів фотожабу з канадським актором Кіану Рівзом.
Помилку на 58 сторінці підручника 2018 року випуску помітили користувачі мережі. Замість оригінального знімка працівників на будівництві хмарочоса в Нью-Йорку в підручнику красується фотожаба, де до фото прифотошопили сумного Рівза.
Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки, видано за державні кошти.
Рівз на фото крайній справа – жує сендвіч. Фото: УНІАН.
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Мем Sad Keanu з’явився в травні 2010 року, коли папараці сфотографували зірку Голлівуду з сумним обличчям і сандвічем у руці.
Як відомо, Кіану Рівз вручатиме статуетки Оскар під час церемонії кінопремії у Лос-Анджелесі.