PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Мем із сумним Рівзом виявили в українському підручнику історії

Видавці українського підручника історії для 10 класу додали в один із розділів фотожабу з канадським актором Кіану Рівзом.

Помилку на 58 сторінці підручника 2018 року випуску помітили користувачі мережі. Замість оригінального знімка працівників на будівництві хмарочоса в Нью-Йорку в підручнику красується фотожаба, де до фото прифотошопили сумного Рівза.

Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки, видано за державні кошти.

Рівз на фото крайній справа – жує сендвіч. Фото: УНІАН.

Читайте: З Кіану Рівзом – Матриця 4 офіційно анонсована

Мем Sad Keanu з’явився в травні 2010 року, коли папараці сфотографували зірку Голлівуду з сумним обличчям і сандвічем у руці.

 

Як відомо, Кіану Рівз вручатиме статуетки Оскар під час церемонії кінопремії у Лос-Анджелесі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка