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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 4 лютого (КАРТА)

В Україні 4 лютого буде дощова погода, місцями з мокрим снігом. 

Температура повітря на заході країни становитиме +4-6° вдень і 0-2° вночі. Дощ з мокрим снігом очікується у всіх областях.

У центральних областях без опадів. Температура вдень +3-5°, вночі 0-2°. У північних областях передбачаються опади, температура вдень +3-5° і 0-2° вночі.

На сході країни без опадів, температура вдень коливатиметься від +3° до +5°, а вночі 0-2°.

Читайте: Похолодання до -10 і мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У південних областях температура вдень +5-8°, вночі 0-3°.

У Києві 4 лютого очікується дощ, температура вдень +3-5°, вночі -1-1°.

Погода в Україні на сьогодні, 4 лютого 2020

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому

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