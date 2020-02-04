Погода в Україні на сьогодні, 4 лютого 2020

В Україні 4 лютого буде дощова погода, місцями з мокрим снігом.
Температура повітря на заході країни становитиме +4-6° вдень і 0-2° вночі. Дощ з мокрим снігом очікується у всіх областях.
У центральних областях без опадів. Температура вдень +3-5°, вночі 0-2°. У північних областях передбачаються опади, температура вдень +3-5° і 0-2° вночі.
На сході країни без опадів, температура вдень коливатиметься від +3° до +5°, а вночі 0-2°.
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У південних областях температура вдень +5-8°, вночі 0-3°.
У Києві 4 лютого очікується дощ, температура вдень +3-5°, вночі -1-1°.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.
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