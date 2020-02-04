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Факти / Lifestyle

Циклон у Києві: сильний вітер, ожеледь і 10 см снігу

5 лютого в Києві очікуються значні опади – до 10 см снігу, а на дорогах ожеледиця.

– Внаслідок впливу південного циклону у столиці очікується зміна погодних умов.

Упродовж доби 5 лютого будуть значні опади снігу, вранці і вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, очікуєть хуртовина, на дорогах ожеледиця. Утворення снігового покриву становитиме 5-10 см, – йдеться в прогнозі.

У зв’язку з цим Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах Києва і не паркувати автомобілі вздовж вулиць, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

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Пішоходам рекомендується обережно ходити по тротуарах і переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.

Джерело: КМДА

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