У Гренландії стрімко тають льодовики: вчені визначили причину

Німецькі вчені провели нове дослідження і з’ясували, чому тане поверхня на льодовиковому покриві Гренландії.

Тепла вода океану, що рухається під величезними льодовиками, змушує їх танути ще швидше.

Такі дані опубліковали в журналі Nature Geoscience дослідники, які вивчали один із численних льодових язиків.

Читайте: Чоловіки і жінки однаково орієнтуються в просторі – дослідження

Під ним виявили западину шириною два кілометри. У міру стоншування льоду глибина западини збільшується. Відповідно, збільшується обсяг теплої води, яка надходить до льодовика. За останні кілька років глибина западини розрослася на 15 метрів.

Зазначимо, льодовий язик – це смужка льоду, яка плаває по воді, не відриваючись від льоду на суші.

Раніше Факти ICTV писали, що у льодовиках Тибету виявили 28 невідомих вірусів.