Циклон Petra (Петра) в Україні - які області чекає негода (КАРТА)

В Україні 5 лютого очікуються складні погодні умови в зв’язку з переміщенням активного циклону Petra. У більшості областей будуть значні дощі з переходом у мокрий сніг.

Очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледиця, в центральних областях вдень сильний мокрий сніг. Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

У Карпатах сильний сніг, хуртовини та пориви вітру 25 м с, температура 2-7° морозу. У південній частині значні дощі, південний вітер з переходом на північно-західний з поривами 17-22 м/с температура 3-8° тепла.

У Києві – значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці, вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах. Температура протягом доби близько 0°.

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У четвер, 6 лютого, в південних, східних, центральних областях збережуться складні погодні умови: значний мокрий сніг (в Приазов’ї і Криму мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь), у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі сильний сніг.

На іншій території вночі без опадів, вдень невеликий сніг.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.