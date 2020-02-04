4 лютого у всьому світі відзначають День боротьби проти раку. Цей захід щорічно організовує Міжнародний протираковий союз.
У цей день небайдужі привертають увагу суспільства до глобальної проблеми, нагадують про те, наскільки небезпечні і поширені зараз онкологічні захворювання.
Кожен рік, починаючи з 2008, Всесвітній день боротьби проти раку проходить під певною темою. У 2020 році вона звучить: Я є і буду.
Іменини святкують Георгій, Єфим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофій.
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Також 4 лютого вшановується пам’ять святого Тимофія. У народі його називали напівзимником, оскільки цей день вважається серединою зими.
Народні прикмети на 4 лютого:
- Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.
- Снігопад цього дня віщує добрий урожай влітку і восени.
- Якщо почалася завірюха, то, за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.
- Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.
Що не можна робити 4 лютого:
З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур у лютому 2020.