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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 4 лютого

4 лютого у всьому світі відзначають День боротьби проти раку. Цей захід щорічно організовує Міжнародний протираковий союз. 

У цей день небайдужі привертають увагу суспільства до глобальної проблеми, нагадують про те, наскільки небезпечні і поширені зараз онкологічні захворювання.

Кожен рік, починаючи з 2008, Всесвітній день боротьби проти раку проходить під певною темою. У 2020 році вона звучить: Я є і буду.

Іменини святкують Георгій, Єфим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофій.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Також 4 лютого вшановується пам’ять святого Тимофія. У народі його називали напівзимником, оскільки цей день вважається серединою зими.

Народні прикмети на 4 лютого:

  • Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.
  • Снігопад цього дня віщує добрий урожай влітку і восени.
  • Якщо почалася завірюха, то, за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.
  • Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.

Що не можна робити 4 лютого: 

З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур у лютому 2020

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