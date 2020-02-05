День ангела Оксани припадає на 6 лютого. Цього дня вшановують пам’ять одразу двох святих.

Це день преподобної Ксенії Міласької, яка жила в Римі в 5 столітті та блаженної Ксенії Петербурзької, яка жила в 18-19 століттях в Росії.

На свято люди звертаються з проханнями допомоги до святих.

У перекладі з грецької мови, ім’я Оксана означає мандрівниця, чужинка. Крім того, часто воно трактується як гостинна.

Ми також зібрали для вас різні варіанти привітання з Днем ангела Оксани.

Привітання у віршах

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В житті хай лунають лиш теплі слова,

А серце ніколи від болю не плаче.

І крутиться весело Вам голова

Лише від любові, добра та удачі!

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З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв’я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

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Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

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Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Оксана, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

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Привітання у картинках