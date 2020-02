Хіти 2019: ТОП-10 найкращих пісень

У найближчі місяці багато світових зірок музичної індустрії випустять нові сингли та альбоми. Поки вони готують свої релізи, Факти ICTV згадують топ пісні 2019 року, які все ще залишаються актуальними в танцювальних плейлистах.

Ariana Grande – 7 rings

Американська співачка Ariana Grande стала однією з тих виконавиць, які випустили хіти 2019 року, орієнтуючись на мелодію, що легко запам’ятовується. Одного прослуховування 7 Rings вистачає, щоб запам’ятати пісню і навіть повторити її слова. Тож немає нічого дивного в тому, що ця композиція кілька тижнів поспіль очолювала світові музичні чарти і потрапила до списку кліпів з найбільшою кількістю переглядів.

Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЕНА

Популярні пісні в 2019 році дійсно запам’ятовувалися своїми приспівами. Винятком не стали українські хіти. Так, жартівливий текст пісні ОХРАНА_ОТМЕНА став приводом для справжнього флешмобу. У соцмережах за однойменним хештегом можна знайти десятки відео, на яких можна побачити веселі спроби переспівати Jerry Heil.

Daddy Yankee & Snow – Con Calma

Кращі хіти 2019 – це не тільки поп-музика, а й реггетон. В цьому жанрі, який змішує реггі та хіп-хоп, працює пуерторіканський співак Daddy Yankee. Раніше він брав участь у записі треку Despacito, а після випустив не менш впізнаваний хіт Con Calma, створений для танцювальних вечірок.

Настя Каменських – Попа как у Ким

Танцювальні треки є і в українських виконавців, вони можуть привернути увагу слухачів не тільки мелодією, а й текстом. У пісні Попа как у Ким співачка Настя Каменських згадує багатьох знаменитостей, зовнішністю яких захоплюються. Цей іронічний трек став впізнаваною музикою 2019 року і хітом, що потрапив на радіостанції.

Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

Топ пісні 2019 року – це також дуети відомих виконавців. Пісня Señorita стала спільним треком канадського співака Shawn Mendes і кубо-американської співачки Camila Cabello. Цікаво, що артисти працювали разом не вперше, 5 років тому вони випустили композицію I Know What You Did Last Summer.

alyona alyona – Пушка

Виконавиця alyona alyona стала справжньою сенсацією української реп-сцени. Дівчина, яка працювала колись вихователькою в дитячому садку, випустила альбом з якісними треками, звучання яких відмітило видання The New York Times. Тому трек Пушка, що описує життя співачки, можна справедливо віднести до списку популярних пісень 2019 року.

Billie Eilish – bad guy

Писати про хіти 2019 року, не згадуючи американську співачку Billie Eilish, просто неможливо. Пісня Bad Guy з дебютного альбому виконавиці потрапила в світові хіп-паради, де композиція затрималася на довгий час. Більш того, Billie Eilish отримала за неї дві премії Греммі в категорії Кращий запис року і Пісня року.

MARUV – Siren song

Українська співачка MARUV працює в танцювальному жанрі, випускаючи музику, яку можна почути і в нічних клубах, і в кафе. Дівчина не тільки виконує свої пісні, але також виступає їх автором. Трек Siren Song, що став одним з кращих хітів 2019 року, теж був написаний співачкою.

BLACKPINK – Kill This Love

Популярна музика приходить до нас не тільки з США, але також із Азії. Серед топових пісень 2019 року – композиція південнокорейської групи BLACKPINK. Чотири солістки гьорзлбенду популярні у себе на батьківщині і вже досить впізнавані за її межами. Цьому посприяла пісня Kill This Love, відео до якої набрало 728 млн переглядів.

Время и Стекло – Дим

Композиція Дим групи Время и Стекло стала популярною піснею 2019 року не просто так. Це перший україномовний трек виконавців, який звучить лірично і більш м’яко, порівняно з іншими піснями дуету.

Фото: Dreamstime