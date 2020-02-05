90-ті роки стали справжнім вибухом в українській музиці. Хіт-парад Територія А збирав біля екранів мільйони людей, а у Каховці з небаченим розмахом проходив фестиваль Таврійські ігри.

Факти ICTV пропонують добірку хітів 90-х, які допоможуть поринути у ностальгію та згадати ті буремні часи.

Плач Єремії – Вона

Ця пісня стала справжнім хітом 90-х української музики, який досі переспівують і грають на гітарі.

Вона – це більше символічний образ, ніж реальний, – зізнається автор Кость Москалець.

Скрябін – Танець пінгвіна

Скрябін вже в 90-ті грав музику, яка випереджала час. Він збирав повні концертні зали, і публіка була в захваті від нечуваного раніше сінті-попу і пост-панку укупі з глибокими іронічними текстами. Напевно, багато хто пам’ятає Танець пінгвіна.

Наталія Могилевська – Місяць

У 1997 році Наталія Могилевська буремно ввірвалась в український шоу-бізнес. Вся країна співала Ла-ла-ла і Подснежник. А в 1999-му співачка розлучилась із продюсером і композитором Олександром Ягольником і написала пісню Місяць, у яку вклала всі переживання.

Композиція вийшла дуже ліричною і проникливою. Кузьма Скрябін якось сказав, що через сто років українці будуть вважати пісню народною.

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Віктор Павлік – Ти подобаєшся мені

Віктор Павлік на зорі своєї співочої кар’єри був солістом групи Анна-Марія. У 1994 році колектив випустив пісню, яка була визнана кращим ліричним шлягером в Україні. Ви вже здогадалися, що це хіт Ти подобаєшся мені.

Ірина Білик – Одинокая

Пісні Ірини Білик входять до усіх збірок хітів 90-х. Співачка підкорювала публіку своєю душевністю і самобутністю. Композиція Одинокая з альбому Фарби викликає сумні трепетні почуття і дарує надію: Не сумуй, моя зоре, на небі, все на світі мина.

Брати Гадюкіни – Файне місто Тернопіль

А ця пісня стала неофіційним гімном Тернополя. Сам автор Сергій Кузьмінський (Кузя) в одному з останніх інтерв’ю назвав пісню паскудною і зізнався:

Я хотів би написати більш відповідний текст, якби знав, що композиція набере таку популярність і значущість для міста.

Пісня свого роду стьоб над хлопцем-нехлюєм і антигероєм, який виріс в умовах радянської дійсності і загальної росіянізації, опинившись за бортом життя. Що це? Пісня-іронія чи пісня-протест? Вирішувати вам.

Скрябін – Той прикрий світ

Ще одна талановита робота. Справжній український андеграунд. Кузьма покинув “той прикрий світ”, але назавжди залишиться з нами у своїй творчості, у непідробному гуморі, патріотизмі, у любові до людей і в інтерв’ю, які можна розбирати на цитати.

Руслана – Світанок

Символічно, що пісня Світанок запалила кар’єру майбутньої переможниці Євробачення Руслани. Вона була записана всього за один день.

Кліп знімали набагато довше – цілих півтора місяця, щоб показати нічні вулиці Львова та унікальні пейзажі Карпат. Режисерові вдалося зловити схід сонця в горах на висоті 1 500 метрів.

Воплі Відоплясова – Весна

Лідер групи Воплі Відоплясова написав Весну в Парижі.

В Україні вже не було чого робити, а у французькій столиці стало нецікаво. Перша ностальгічна пісня з інтонацією безвиході. Драйв пройшов, – згадував Олег Скрипка.

Юрко Юрченко – Я йду

Пісня, яка підкорила хіт-парад Територія A. Її не забувають і сьогодні – в українських вокальних шоу іноді можна почути кавери у сучасному аранжуванні.

Шао? Бао! – Купила мама коника

Пісню про коня, у якого немає задньої ноги, чув, мабуть, кожен. Справжній танцювальний хіт, який просто не можна викинути з голови. Слухати хіти 90-х – це весело!

Павло Зібров – Хрещатик

Пісня-присвята Києву. У 1994 році вона лунала звідусіль. У кліпі збереглися кадри нашої столиці тих часів, які вже стали історією.

Олександр Пономарьов – З ранку до ночі

Композиція З ранку до ночі зробила Олександра Пономарьова знаменитим і дала назву його дебютному альбому. Сильний вокал, красивий текст – все в кращих традиціях української поп-музики.

Океан Ельзи – Там, де нас нема

Святослав Вакарчук – фронтмен Океану Ельзи та всієї української музики. Пісню Там, де нас нема він написав на кораблі в Києві, замерзаючи від холоду, а у Львові в цей час було тепло і світило сонце. Ось і вийшло: Там, де нас нема, там не падає зима.

Нещодавно українські артисти презентували пісні для національного відбору на Євробачення. Якими хітами вони збираються підкорювати європейську публіку, читайте в матеріалі Фактів ICTV.