GeForce Now – хмарний сервіс компанії Nvidia – запущено 5 лютого, в тому числі для користувачів з України.

Отримати доступ до нових ігор через GeForce Now можна за безкоштовною (ігрова сесія – 1 година гри) і платною підпискою (6 годин).

В обох випадках буде доступною максимальна розподільна здатність 1080p/60 кадрів на секунду. У Nvidia обіцяють затримку в грі не більше 20 мілісекунд.

Geforce Now запустили в 30 країнах, при цьому сервіс для України працює через російський домен.

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У платній підписці перші 90 днів будуть безкоштовними. Потім 12 місяців за $4,99. Ціна після 15 місяців зросте.

До слова, Факти ICTV радили, в які відеоігри варто пограти в лютому 2020 року.

Джерело: Nvidia