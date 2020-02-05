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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 5 лютого (КАРТА)

У більшості областей очікуються дощі з переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

Пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

У центральних областях вдень сильний мокрий сніг. Температура протягом доби від 3°С тепла до 2°С морозу.

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У Карпатах пройдуть сильний сніг і хуртовини, а пориви вітру досягнуть 25 м/с. Температура 2-7°С морозу.

У південній частині очікуються дощі, вітер 17-22 м/с, температура 3-8°С тепла.

У Києві пройдуть сильні опади переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер північно-східний 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Температура протягом дня близько 0°С.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, якою буде погода в лютомуЯкщо вірити попереднім прогнозам синоптиків, справжньої сніжної та морозної зими вже не буде.

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