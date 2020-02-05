4 лютого в Мистецькому арсеналі пройшов четвертий день головної модної події країни – Ukrainian Fashion Week.

На подіум вийшли моделі брендів Darja Donezz, KASS, DESALI, BENDUS.

У своїй новій колекції Богдан Касс надихнувся культурою і стійкістю різних індіанських племен і підняв тему соціального впливу.

Через призму індіанської культури, дизайнер говорить про несвідому залежність кожного від процесів, які відбуваються в зовнішньому світі і впливають на наші сприйняття і рішення в подальшому.

Проводячи експерименти зі всілякими тканинами, поєднуючи, здавалося б, непоєднувані матеріали, дизайнер створив ідеальні чоловічі образи.

У колекції бренду Darja Donezz дизайнер підкреслив вигини тіла з акцентом на ліф. Матеріали для бренду традиційні: шифон, атлас і м’яка шерсть. Палітра аристократично витримана: чорний, лавандовий і відтінки перлів.



























































Приталені силуети та витримані кольори – четвертий день Ukrainian Fashion Week / 15 фотографий

Також дивіться повний розклад показів на Ukrainian Fashion Week сезону FW 20-21.

Фото: Ukrainian Fashion Week